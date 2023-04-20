Назван получатель статуэтки Жукова, из-за которой оцепили отдел СДЭК Статуэтка, из-за которой оцепили отделение СДЭК в Москве, предназначалась военкору Исаеву

Фото: barinson.ru

Бюст Георгия Жукова

Посылка с бюстом маршала Жукова, из-за которой 20 апреля оцепили отделение СДЭК на севере Москвы, предназначалась для военного корреспондента телеканала «Звезда» Константина Исаева, передает Telegram-канал «112». Сувенир оказался безопасным. Посылку осмотрели взрывотехники и служебная собака по кличке Челси. Взрывчатых веществ обнаружено не было.

Серег, она из металла вообще, — заявил сотрудник полиции на видео.

О том, что статуэтки в виде бюста Жукова были отправлены пяти военным экспертам, вчера сообщил их создатель Никита Барин. Он отказался называть имя своего заказчика и заявил, что не видит ничего странного в этих посылках.

Один из таких бюстов получил аналитик Константин Сивков, который после этого обратился в полицию, взрывчатку в статуэтке не нашли. Политолог рассказал полицейским, что такая же посылка пришла публицисту Владиславу Шурыгину.

Опасения в связи с рассылкой подобных сувениров военным корреспондентам связаны с тем, что 2 апреля военкор Владлен Татарский был убит сдетонировавшей статуэткой, которую ему принесли на творческий вечер в петербургском кафе на Университетской набережной. Дарья Трепова, которая преподнесла военкору сувенир, ранее приносила ему на встречи открытки с его портретами.