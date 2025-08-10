Почему я перестал готовить манты и перешел на ханум — делюсь секретом

Ханум — идеальная альтернатива мантам, но готовится быстрее и не уступает во вкусе! Нежное тесто и сочная ароматная начинка с овощами делают это блюдо любимым на любом столе. Отлично подходит для семейного ужина или встречи с друзьями.

В миске смешайте 1 яйцо, 50–100 мл воды и 1–2 ст. л. растительного масла. Постепенно добавляйте муку и замесите крутое тесто. Накройте полотенцем и оставьте на 20 минут. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной тёрке и слегка обжарьте. В фарш (500 г говядины со свининой) добавьте соль, перец и натёртый сырой картофель (1 шт.). Раскатайте тесто в тонкий прямоугольный пласт, равномерно распределите фарш, сверху — овощи. Аккуратно сверните рулетом и защипните края. Готовьте на пару в смазанной маслом пароварке 40 минут.

