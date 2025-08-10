Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 05:43

Почему я перестал готовить манты и перешел на ханум — делюсь секретом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ханум — идеальная альтернатива мантам, но готовится быстрее и не уступает во вкусе! Нежное тесто и сочная ароматная начинка с овощами делают это блюдо любимым на любом столе. Отлично подходит для семейного ужина или встречи с друзьями.

В миске смешайте 1 яйцо, 50–100 мл воды и 1–2 ст. л. растительного масла. Постепенно добавляйте муку и замесите крутое тесто. Накройте полотенцем и оставьте на 20 минут. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной тёрке и слегка обжарьте. В фарш (500 г говядины со свининой) добавьте соль, перец и натёртый сырой картофель (1 шт.). Раскатайте тесто в тонкий прямоугольный пласт, равномерно распределите фарш, сверху — овощи. Аккуратно сверните рулетом и защипните края. Готовьте на пару в смазанной маслом пароварке 40 минут.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

еда
рецепты
мясо
тесто
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Признание реальности»: в США раскрыли отношение украинцев к уступкам РФ
В офисе Зеленского заговорили о признании линии фронта новой границей
В Белом доме раскрыли отношение Трампа к встрече с Путиным и Зеленским
Стало известно о состоянии взятого в плен наемника из Вьетнама
В Госдуме оценили отказ Зеленского идти на территориальные уступки
«Историческая встреча»: эксперт раскрыл особенность встречи Путина и Трампа
«Не чураются в методах»: боец о минировании ВСУ тел убитых мирных жителей
В Минобороны раскрыли детали наступления под Красноармейском
Россиянам объяснили, когда за строительство туалета на даче грозит штраф
Рой беспилотников ночью кружил над российским регионом
Снова жара или дожди с холодом? Погода в Москве и Петербурге 11–17 августа
Отец Илона Маска рассказал, верит ли он в дружбу между Россией и США
Юрист посоветовал после смены фамилии внести изменения в полис ОСАГО
«Подготавливают плацдарм»: ВСУ нарастили удары по Сватову
Сырные палочки из лаваша — хрустят и тянутся! Готовим за 15 минут
«Не дает спать ночами»: в РФ могут увеличить штрафы за одну категорию авто
Бойцы «Днепра» отрабатывают тактику штурма позиций ВСУ
В Британии рассказали, что Запад и Зеленский готовят для Путина и Трампа
Развелся с Гриффит и чуть не умер от инфаркта: где сейчас Антонио Бандерас
Стало известно, планировали ли США приглашать Зеленского на Аляску
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью
Общество

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.