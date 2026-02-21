Почему говядина получается жесткой и сухой: три простых правила тушения, которые делают мясо мягким и сочным всегда

Раньше тушеная говядина у меня часто выходила жесткой, хотя готовила долго. Оказалось, дело не во времени, а в простых нюансах, о которых многие забывают. Стоило изменить подход, и мясо стало мягким, сочным и ароматным.

Первое правило — правильная разморозка. Никогда не оставляйте говядину на столе и не заливайте водой. Лучше заранее переложить ее из морозилки в холодильник и оставить на ночь. Медленная разморозка сохраняет сок внутри волокон.

Второй момент — нарезка. Порежьте мясо кусочками размером примерно с грецкий орех. Они быстро подрумянятся и равномерно протушатся, оставаясь нежными.

Третье правило — обжаривайте говядину небольшими порциями на сильном огне. Кусочки должны покрыться румяной корочкой. Только после этого добавляйте жидкость и тушите. Именно такая последовательность помогает сохранить сочность и получить идеальный вкус.

