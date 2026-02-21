Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 09:14

Обычные макароны станут ресторанным блюдом: сырная подлива из простых продуктов делает их нежными и насыщенными

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Макароны есть на каждой кухне, но далеко не всегда они вызывают восторг. Я долго готовила их просто с маслом, пока не попробовала сделать быструю сырную подливу. С тех пор это блюдо просят снова и снова, ведь вкус получается как в хорошем ресторане.

Разогрейте сковороду и налейте около 30 мл растительного масла. Всыпьте 2 столовые ложки муки и обжаривайте, постоянно помешивая, пока она не станет золотистой. Затем тонкой струйкой влейте 200 мл молока, не прекращая мешать, чтобы масса стала однородной. Доведите смесь до кипения и добавьте 200 г тертого сыра. Лучше натереть его заранее, чтобы он быстрее расплавился.

Когда соус станет густым, посолите и поперчите по вкусу. Добавьте 50 г мягкого сливочного масла и перемешайте до полного растворения. Готовую подливу сразу соедините с горячими макаронами. Соус обволакивает каждую макаронину, делая блюдо сочным, ароматным и по-настоящему сытным.

Ранее сообщалось, что яичница — привычный завтрак миллионов, но ее вкус легко улучшить без сложных ингредиентов. Небольшая хитрость позволяет сделать обычное блюдо ароматным и нежным, словно его подали в ресторане, затратив всего несколько минут.

Проверено редакцией
Читайте также
Про омлет на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество
Про омлет на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Наболтала маринад и убрала огурцы в холодильник — теперь это наша любимая закуска к мясу и шашлыку
Общество
Наболтала маринад и убрала огурцы в холодильник — теперь это наша любимая закуска к мясу и шашлыку
В институте Пушкина рассказали, когда допустимо говорить слово «кушать»
Общество
В институте Пушкина рассказали, когда допустимо говорить слово «кушать»
Пышные блины на дрожжах: как в детском саду, понравятся и детям, и взрослым
Семья и жизнь
Пышные блины на дрожжах: как в детском саду, понравятся и детям, и взрослым
Забудьте о безвкусной магазинной приправе: домашняя горчица на рассоле получается ядреной и ароматной уже через сутки
Общество
Забудьте о безвкусной магазинной приправе: домашняя горчица на рассоле получается ядреной и ароматной уже через сутки
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ИИ-модель впервые украсила обложку российского журнала
Россиянин пострадал при жесткой посадке вертолета
Синоптик рассказала, когда в центр страны придет настоящая весна
Стало известно, как в ЛНР относятся к воссоединению с Россией
В Дании произошел массовый выброс кашалотов на берег
Россияне нашли неожиданный способ сэкономить на МРТ
Жена сожгла дом с семью мужчинами после ссоры с супругом из-за пьянства
Два россиянина выступят в предпоследний день Олимпиады
Психолог назвал слова, которыми часто пользуются мошенники
В «Уралдронзаводе» рассказали, на какую сумму Россия уничтожила дроны ВСУ
Неизвестные работы Микеланджело оказались спрятаны в тайнике
Дмитриев сравнил принца Эндрю и его окружение с сатанистами
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 февраля: где сбои в РФ
«Враг — не Россия»: командир ВСУ сделал неожиданное признание
Названы языки, у которых остался один носитель в России
Угольников сообщил о готовности поддержать организацию Музея памяти
Посол России в Париже призвал посчитать французские боеголовки
«Я очень капризный»: актер Шакуров объяснил свою требовательность
Россиянки рассказали, сколько тратят на подарки близким к 23 Февраля
«Ущербная логика»: Константинов объяснил антироссийские выпады Каллас
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.