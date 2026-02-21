Обычные макароны станут ресторанным блюдом: сырная подлива из простых продуктов делает их нежными и насыщенными

Макароны есть на каждой кухне, но далеко не всегда они вызывают восторг. Я долго готовила их просто с маслом, пока не попробовала сделать быструю сырную подливу. С тех пор это блюдо просят снова и снова, ведь вкус получается как в хорошем ресторане.

Разогрейте сковороду и налейте около 30 мл растительного масла. Всыпьте 2 столовые ложки муки и обжаривайте, постоянно помешивая, пока она не станет золотистой. Затем тонкой струйкой влейте 200 мл молока, не прекращая мешать, чтобы масса стала однородной. Доведите смесь до кипения и добавьте 200 г тертого сыра. Лучше натереть его заранее, чтобы он быстрее расплавился.

Когда соус станет густым, посолите и поперчите по вкусу. Добавьте 50 г мягкого сливочного масла и перемешайте до полного растворения. Готовую подливу сразу соедините с горячими макаронами. Соус обволакивает каждую макаронину, делая блюдо сочным, ароматным и по-настоящему сытным.

