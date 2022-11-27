«По всему телу синяки»: в ОНК пожаловались на избиение Некоглая в ОВД Секретарь ОНК Мельников пожаловался на избиение Некоглая в отделе ОВД

Фото: nekogow/vk.com

Некоглай

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников сообщил, что блогер Николай Лебедев, известный как Некоглай, подвергался давлению и насилию, находясь в ОВД по Пресненскому району Москвы. Как рассказал правозащитник на своем канале в YouTube, на теле молодого человека были множественные синяки и ссадины. Член ОНК утверждает, что Некоглай получил их между его задержанием и переводом в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ).

Когда мы только увидели Николая Лебедева в камере, что у него практически по всему телу ссадины, синяки, гематомы. Единственное, что нам удалось выяснить, это что получил он их не в ЦВСИГе, а до него. <...> При поступлении в ЦВСИГ была сделана следующая запись: «множественные гематомы, ссадины волосистой части головы, лица, шеи, верхних и нижних конечностей», — заявил Мельников.

Ссылаясь на слова блогера, он также заявляет, что задержанного побрили налысо прямо в здании ОВД, а сам процесс полицейские записали на видео.

Уже в ЦВСИГе в Сахарово с Некоглаем произошел новый инцидент. По словам Мельникова, его поселили с «крайне странным соседом», который оказывал на блогера давление и даже нанес несколько ударов. После этого соседа в камере заменили.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором, как утверждается, запечатлен российский боец, подпавший под атаку ВСУ: он лежит в окопе и успевает отбросить несколько гранат, сброшенных на него с квадрокоптера. Некоглай снял для TikTok пародию на военнослужащего и сопроводил свой ролик треком Boney M. «Rasputin».

Спустя сутки после публикации видео, 9 ноября, блогера задержали. Пресненский суд Москвы решил депортировать тиктокера из России, а также назначил ему штраф в размере пяти тысяч рублей по статье «Нарушение миграционного законодательства». Утром 24 ноября Некоглая доставили в аэропорт Домодедово, откуда он вылетел в Ереван, чтобы с пересадкой добраться до Кишинева.