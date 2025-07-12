Писто по-деревенски: испанская овощная магия на вашей сковороде!

Этот рецепт традиционного испанского рагу из овощей перенесет вас на солнечные улочки Андалусии, не выходя из кухни. Простое крестьянское блюдо, покорившее мир своей сочностью и ароматом, станет вашим любимым способом приготовления овощей.

Почему это рагу стоит приготовить сегодня

Воплощает средиземноморские традиции здорового питания

Использует сезонные овощи по максимуму

Подходит для вегетарианцев и веганов

Хорошо хранится и вкуснее на второй день

Превращает простые овощи в кулинарный шедевр

Ингредиенты (на 4 порции)

Кабачок или цукини — 250 г

Баклажан — 250 г

Спелые помидоры — 500 г

Красный сладкий перец — 150 г

Зеленый сладкий перец — 150 г

Репчатый лук — 200 г

Чеснок — 4 зубчика

Оливковое масло extra virgin — 6 ст. л.

Сладкая паприка — 1 ч. л.

Соль, черный перец — по вкусу

Сахар — 1 щепотка (по необходимости)

Томатная паста — 1–2 ст. л. (если помидоры недостаточно сочные)

Пошаговый рецепт:

Подготовка овощей: Все овощи вымойте и нарежьте кубиками примерно одинакового размера (1,5–2 см). Чеснок мелко порубите. Обжарка луковой основы: В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте 3 ст. л. оливкового масла. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте чеснок и паприку, перемешайте. Добавление перцев: Всыпьте нарезанные перцы, готовьте на среднем огне 5–7 минут до мягкости. Переложите в миску. Приготовление кабачков и баклажанов: В той же сковороде добавьте оставшееся масло, обжарьте баклажаны 5 минут, затем кабачки. Слегка подрумяньте. Финальное тушение: Верните в сковороду перцы с луком, добавьте помидоры, томатную пасту (если нужно), соль, перец и сахар. Тушите на медленном огне 15–20 минут под крышкой.

Секреты идеального писто

Для аутентичности используйте керамическую посуду

Баклажаны предварительно можно посолить и оставить на 20 минут

Добавьте веточку розмарина при тушении для аромата

В конце можно вбить яйца и довести до готовности под крышкой

Подавайте с хрустящим хлебом или картофельным пюре

Это писто — не просто овощное рагу, а настоящий вкус испанского лета, который можно приготовить в любое время года. Простота исполнения и потрясающий результат сделают его частым гостем на вашем столе!

Когда времени в обрез, а гости уже на пороге, выручат эти нежные овощные котлетки. Они готовятся из простых ингредиентов, которые найдутся в каждом доме. Кабачки и картофель создают идеальный дуэт — котлеты получаются сочными внутри с хрустящей корочкой снаружи. Подавайте их со сметаной и зеленью — это беспроигрышный вариант!