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12 июля 2025 в 13:49

Писто по-деревенски: испанская овощная магия на вашей сковороде!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт традиционного испанского рагу из овощей перенесет вас на солнечные улочки Андалусии, не выходя из кухни. Простое крестьянское блюдо, покорившее мир своей сочностью и ароматом, станет вашим любимым способом приготовления овощей.

Почему это рагу стоит приготовить сегодня

  • Воплощает средиземноморские традиции здорового питания
  • Использует сезонные овощи по максимуму
  • Подходит для вегетарианцев и веганов
  • Хорошо хранится и вкуснее на второй день
  • Превращает простые овощи в кулинарный шедевр

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Кабачок или цукини — 250 г
  • Баклажан — 250 г
  • Спелые помидоры — 500 г
  • Красный сладкий перец — 150 г
  • Зеленый сладкий перец — 150 г
  • Репчатый лук — 200 г
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Оливковое масло extra virgin — 6 ст. л.
  • Сладкая паприка — 1 ч. л.
  • Соль, черный перец — по вкусу
  • Сахар — 1 щепотка (по необходимости)
  • Томатная паста — 1–2 ст. л. (если помидоры недостаточно сочные)

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка овощей:

    Все овощи вымойте и нарежьте кубиками примерно одинакового размера (1,5–2 см). Чеснок мелко порубите.

  2. Обжарка луковой основы:

    В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте 3 ст. л. оливкового масла. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте чеснок и паприку, перемешайте.

  3. Добавление перцев:

    Всыпьте нарезанные перцы, готовьте на среднем огне 5–7 минут до мягкости. Переложите в миску.

  4. Приготовление кабачков и баклажанов:

    В той же сковороде добавьте оставшееся масло, обжарьте баклажаны 5 минут, затем кабачки. Слегка подрумяньте.

  5. Финальное тушение:

    Верните в сковороду перцы с луком, добавьте помидоры, томатную пасту (если нужно), соль, перец и сахар. Тушите на медленном огне 15–20 минут под крышкой.

Секреты идеального писто

  • Для аутентичности используйте керамическую посуду
  • Баклажаны предварительно можно посолить и оставить на 20 минут
  • Добавьте веточку розмарина при тушении для аромата
  • В конце можно вбить яйца и довести до готовности под крышкой
  • Подавайте с хрустящим хлебом или картофельным пюре

Это писто — не просто овощное рагу, а настоящий вкус испанского лета, который можно приготовить в любое время года. Простота исполнения и потрясающий результат сделают его частым гостем на вашем столе!

Когда времени в обрез, а гости уже на пороге, выручат эти нежные овощные котлетки. Они готовятся из простых ингредиентов, которые найдутся в каждом доме. Кабачки и картофель создают идеальный дуэт — котлеты получаются сочными внутри с хрустящей корочкой снаружи. Подавайте их со сметаной и зеленью — это беспроигрышный вариант!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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