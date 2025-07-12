Писто по-деревенски: испанская овощная магия на вашей сковороде!

Этот рецепт традиционного испанского рагу из овощей перенесет вас на солнечные улочки Андалусии, не выходя из кухни. Простое крестьянское блюдо, покорившее мир своей сочностью и ароматом, станет вашим любимым способом приготовления овощей.
Почему это рагу стоит приготовить сегодня
- Воплощает средиземноморские традиции здорового питания
- Использует сезонные овощи по максимуму
- Подходит для вегетарианцев и веганов
- Хорошо хранится и вкуснее на второй день
- Превращает простые овощи в кулинарный шедевр
Ингредиенты (на 4 порции)
- Кабачок или цукини — 250 г
- Баклажан — 250 г
- Спелые помидоры — 500 г
- Красный сладкий перец — 150 г
- Зеленый сладкий перец — 150 г
- Репчатый лук — 200 г
- Чеснок — 4 зубчика
- Оливковое масло extra virgin — 6 ст. л.
- Сладкая паприка — 1 ч. л.
- Соль, черный перец — по вкусу
- Сахар — 1 щепотка (по необходимости)
- Томатная паста — 1–2 ст. л. (если помидоры недостаточно сочные)
Пошаговый рецепт:
Подготовка овощей:
Все овощи вымойте и нарежьте кубиками примерно одинакового размера (1,5–2 см). Чеснок мелко порубите.
Обжарка луковой основы:
В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте 3 ст. л. оливкового масла. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте чеснок и паприку, перемешайте.
Добавление перцев:
Всыпьте нарезанные перцы, готовьте на среднем огне 5–7 минут до мягкости. Переложите в миску.
Приготовление кабачков и баклажанов:
В той же сковороде добавьте оставшееся масло, обжарьте баклажаны 5 минут, затем кабачки. Слегка подрумяньте.
Финальное тушение:
Верните в сковороду перцы с луком, добавьте помидоры, томатную пасту (если нужно), соль, перец и сахар. Тушите на медленном огне 15–20 минут под крышкой.
Секреты идеального писто
- Для аутентичности используйте керамическую посуду
- Баклажаны предварительно можно посолить и оставить на 20 минут
- Добавьте веточку розмарина при тушении для аромата
- В конце можно вбить яйца и довести до готовности под крышкой
- Подавайте с хрустящим хлебом или картофельным пюре
Это писто — не просто овощное рагу, а настоящий вкус испанского лета, который можно приготовить в любое время года. Простота исполнения и потрясающий результат сделают его частым гостем на вашем столе!
Когда времени в обрез, а гости уже на пороге, выручат эти нежные овощные котлетки. Они готовятся из простых ингредиентов, которые найдутся в каждом доме. Кабачки и картофель создают идеальный дуэт — котлеты получаются сочными внутри с хрустящей корочкой снаружи. Подавайте их со сметаной и зеленью — это беспроигрышный вариант!