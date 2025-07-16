В РЖД рассказали о ситуации с животными после смерти Твикса

В РЖД рассказали о ситуации с животными после смерти Твикса Сотрудники РЖД после истории с Твиксом находили в поездах более десятка животных

Сотрудники РЖД после инцидента с котом Твиксом находили в поездах более десятка животных, оставшихся без хозяев, сообщил РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. По его словам, все истории завершились благополучно.

За прошедшее время после истории с Твиксом произошло больше десятка случаев, когда в поездах находились животные без хозяина, и все они со счастливым концом, — сказал он.

В РЖД разработали четкий алгоритм действий для поездных бригад при обнаружении бесхозных животных. Теперь питомцев доставляют до ближайшего крупного вокзала и передают в специализированные приюты, где им предоставляют необходимый уход и содержание.

Инцидент с котом Твиксом произошел 11 января. Проводница поезда высадила его на станции в Кирове в 30-градусный мороз, сочтя бездомным, пока хозяин животного спал. При этом кот находился в поезде легально и ехал в вагоне, где разрешен провоз животных. Владелец животного заметил его исчезновение лишь спустя семь часов. К поиску кота были подключены свыше 300 волонтеров. Несколько дней спустя его нашли мертвым.