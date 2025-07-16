Загрузка отелей Москвы рухнула из-за одного фактора

Средняя загрузка московских гостиниц за первые шесть месяцев текущего года уменьшилась на 3,2 процентных пункта в годовом выражении — до 70%, передает «Коммерсант» со ссылкой на Hotel Advisors. По информации издания, причиной такого развития событий стал рост цен на номера. На фоне этого туристы начали чаще выбирать краткосрочную аренду квартир.

Более всего потеряли трехзвездочные отели (–7 процентных пунктов, до 71%), сказано в материале. Что касается сегмента 4–5 звезд, то там снижение составило 2 процентных пункта (до 73% и 66% соответственно). По информации Nikoliers, средняя цена номера прибавила 12,4%, до 10,4 тысячи рублей за сутки.

Туристы теперь предпочитают отдыхать в апартаментах: в июне предложение квартир на посуточной аренде выросло на 28%, об этом свидетельствуют данные «Авито.Путешествий». На этом фоне замедлился ввод новых гостиниц (+2% за полгода, до 25,4 тысячи номеров).

Ранее сообщалось, что после объявления об открытии аэропорта Геленджика интерес к перелетам в этот город вырос в 40 раз. По словам экспертов туриндустрии, число запросов на отдых удвоилось. Билеты на первые рейсы из Москвы раскупили за несколько часов. Стоимость перелета в Геленджик начинается от 21 тысячи рублей, обратный билет — от 8,5 тысячи рублей.