Американец Дэниел Мартиндейл, который в течение двух лет сотрудничал с ВС РФ на территории ДНР, в беседе с RT назвал Вашингтон «величайшим в мире злом». Он отметил, что стал помогать российским военным, потому что у них схожие с ним ценности.

Я очень хотел оказаться в ДНР, вернуться в Россию, потому что понимал, что, вероятно, назревает какая-то война и с большой степенью вероятности она может быть между РФ и НАТО. И отдавал себе отчет в том, что в случае какого-то конфликта хочу быть вместе с теми людьми, которые верят в то же, во что и я, — отметил Мартиндейл.

Американец также подчеркнул, что за время сотрудничества с российскими военными он многому научился. В том числе определять технику ВСУ на слух. С помощью этого навыка он передавал данные о ее передвижениях ВС РФ.

Дэниэл Мартиндейл ранее заявил, что нынешнее правительство Украины следует поставить на колени. Американец сравнил киевские власти с Адольфом Гитлером и его приспешниками.