Пересильд опубликовала фото с Юрием Морозом

Актриса Юлия Пересильд опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию с недавно умершим режиссером Юрием Морозом. Актриса поделилась особенными воспоминаниями и выразила слова благодарности.

Переписка наша с вами прекрасна — творческие идеи с очень простыми бытовыми вопросами. Когда в Псков? Пойдем есть сало в «Двор Подзноева». В этом для меня вы всегда и останетесь — наши немногочисленные псковские встречи, посиделки, «Кинотавр» в Сочи и снова наши посиделки, — написала актриса.

Ранее актриса, звезда сериала «Содержанки» Александра Ребенок заявила, что Мороз был не только талантливым режиссером и продюсером, но и человеком с большим сердцем, который умел создавать теплое, почти семейное окружение. По ее словам, фамилия Мороз стала синонимом качественного кино, в центре которого всегда были люди.

Telegram-канал Mash сообщил, что Мороз умер после нескольких лет борьбы с онкологией. По его данным, артист боролся с раком поджелудочной железы с 2023 года. Там же отметили, что незадолго до смерти врачи присвоили постановщику паллиативный статус.