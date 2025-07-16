Курьер стал жертвой разъяренного медведя

В Фукусиме 52-летний разносчик газет погиб в результате нападения медведя, сообщает телеканал NHK. Истерзанное тело мужчины обнаружили в кустах, но само животное до сих пор не поймано.

Неподалеку от места трагедии полиция обнаружила следы хищника — он повредил дверь мусорного сарая и разбросал отходы. После этого следы дикого зверя заметили возле здания местной начальной школы, в итоге детей начали доставлять туда теперь только на транспорте. Специальные службы круглосуточно патрулируют улицы.

Ранее в Соболевском районе Камчатки ввели комендантский час для детей и пешеходов из-за участившихся случаев выхода медведей к людям. Теперь находиться на улице после 20:00 не рекомендуется.

До этого в индийском штате Мадхья-Прадеш медведь напал на группу людей у тигрового заповедника близ деревни Бастуа, в результате чего погибли три человека и двое были тяжело ранены. Возмущенные местные жители самостоятельно убили животное. Экологи связали инцидент с участившимися случаями выхода диких зверей к поселениям из-за сокращения их естественной среды обитания.