Пятилетний мальчик выпал из окна из-за недосмотра родителей В Ленинградской области пятилетний ребенок выпал из окна на втором этаже

В Волхове пятилетний мальчик выпал из окна на втором этаже, пишет «МК в Ленобласти» со ссылкой на областной СК. По данным следствия, происшествие случилось из-за недосмотра родителей.

Малолетний залез на подоконник открытого окна и выпал наружу. У ребенка диагностировали телесные повреждения. Сейчас мальчику оказывают медицинскую помощь в больнице.

По факту травмирования ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Следователи призвали взрослых не оставлять детей одних даже на короткий промежуток времени.

Ранее в Москве шестилетняя девочка выпала из окна квартиры на девятом этаже. Ребенка экстренно госпитализировали.

До этого в Великом Новгороде из окна выпал оставшийся без присмотра полуторагодовалый ребенок. Малыш упал со второго этажа дома на улице Ломоносова.