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16 июля 2025 в 10:56

Легенду советского телевидения экстренно госпитализировали

Mash: телеведущего Молчанова госпитализировали с кровотечением

Владимир Молчанов Владимир Молчанов Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Telegram-канал Mash сообщил, что журналиста и телеведущего Владимира Молчанова, известного по телепередаче «До и после полуночи», в тяжелом состоянии доставили в московскую больницу. По данным источника, у него внезапно открылось внутреннее кровотечение, сопровождавшееся сильной рвотой.

Канал пишет, что недавно 74-летний Молчанов вернулся из Израиля — там он на протяжении трех недель был вынужден находиться в бомбоубежище. Ранее у телеведущего была выявлена онкология.

До этого стало известно, что народный артист РСФСР Михаил Боярский идет на поправку после госпитализации. Артиста больше не беспокоят одышка, боли в ногах и осложнения после операции. У Боярского все показатели здоровья в норме, а динамика выздоровления — положительная.

Тем временем в Большом траурном зале ЦКБ № 1 в Москве проходит прощание с российским актером, режиссером, продюсером и сценаристом Юрием Морозом. Ему было 68 лет. Постановщик был главой Ассоциации молодых кинематографистов. Он служил в театре «Ленком» с 1979 по 1987 год.

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