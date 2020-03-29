https://static.news.ru/photo/3e709896-71d3-11ea-97fe-fa163e074e61_660.jpg Юрий Бондарев Фото: Константин Тарусов/ТАСС

Ушёл из жизни знаменитый писатель-фронтовик Юрий Бондарев. Литератор умер в Москве. Об этом сообщила его супруга Валентина Бондарева. Ему было 96 лет.

Юрия Васильевича не стало сегодня (29 марта 2020 года. — NEWS.ru) днём. Он умер дома. Сейчас со мной вся семья, все здесь, — рассказала женщина.

Перу Бондарева принадлежат романы «Батальоны просят огня», «Горячий снег», «Тишина», «Двое», повести «Юность командиров», «Последние залпы». Кроме того, он работал над созданием киноэпопеи «Освобождение», пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 25 марта умерла Инна Макарова, российская актриса и народная артистка. Ей было 93 года. Среди её самых известных киноработ — «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Женщины» и «Русское поле». Последние несколько недель она проходила лечение в одной из клиник Москвы. Её госпитализировали 4 марта.