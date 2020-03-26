https://static.news.ru/photo/3a777fc4-6e82-11ea-ac83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Фомичев/ТАСС

Умерла российская актриса и народная артистка Инна Макарова. Ей было 93 года.

Последние несколько недель она проходила лечение в одной из клиник Москвы, сообщает «Экспресс газета». Её госпитализировали 4 марта.

Артистка родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга Томского округа Сибирского края. В 1943–1948 годах училась во ВГИК в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, после чего была зачислена в труппу Театра-студии киноактёра. Среди её самых известных киноработ — «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Женщины» и «Русское поле».

Как писал NEWS.ru, после того как Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты», режиссёры озадачились поиском новых персонажей. По слухам, героиню актрисы в седьмом сезоне может заменить мама Джека, будущего мужа Жени Ковалёвой.