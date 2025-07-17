Пирожки без труда: чебуреки с нежным и легким в работе тестом на кефире

Пирожки без труда: чебуреки с нежным и легким в работе тестом на кефире

Хотите приготовить пирожки без труда?! Этот рецепт для вас. С ним у вас получатся сочные чебуреки с нежным тестом на кефире, с которым легко работать во время приготовления.

Чебуреки получаются невероятно хрустящими, с золотистой корочкой, а внутри — сочная мясная начинка с ароматом специй. Тесто на кефире делает их особенно воздушными и нежными, а мясо с луком и пряностями дарит насыщенный вкус.

Для теста смешайте 500 г муки, 250 мл кефира, 1 яйцо, 1 ч. л. соли и 1 ст. л. растительного масла, замесите эластичное тесто и оставьте на 30 минут. Для начинки обжарьте 300 г мясного фарша с 1 луковицей, добавьте соль, перец и 2 ст. л. воды. Раскатайте тесто тонко, выложите начинку, защипните края и обжарьте в масле до румяности (по 2–3 минуты с каждой стороны).

Подавайте горячими — эти чебуреки с хрустящей корочкой и ароматной начинкой исчезнут со стола мгновенно!

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