10 ноября 2025 в 20:00

Пирог с осетинским сыром и зеленью кадыныдзджын. Готовьте на ужин и сохраняйте рецепт. Сложное только название

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть в осетинской кухне пироги на все случаи жизни, и кадынждзджын — один из самых удивительных. Этот пирог — настоящая поэзия из теста, сыра и зелени. В отличие от знакомых многим хачапури, здесь нет яиц, а начинка — это идеальный баланс солоноватого осетинского сыра и свежей, чуть терпкой зелени, чаще всего шпината или смеси листовой свеклы, кинзы и петрушки. Когда его режешь, из тонкого теста буквально вытекает ароматный зеленый сок. Это не просто еда, а настоящее воплощение гостеприимства и связи с природой Кавказа.

Для начала приготовим тесто. Просей 500 г муки в миску, добавь 1 ч. л. соли, 250 мл теплой воды и 50 мл кефира. Введи 7 г сухих дрожжей и замешивай, пока тесто не станет эластичным и не липким. Добавь 1 ст. л. растительного масла, вымеси, накрой и оставь в тепле на 1–1,5 часа. Для начинки 400 г осетинского сыра (или смеси брынзы и адыгейского) разомни вилкой. 500 г свежего шпината или смеси зелени (мангольд, кинза, петрушка) мелко нарежь, можно слегка обдать кипятком и отжать. Смешай зелень с сыром, добавь соль и перец по вкусу. Подошедшее тесто раздели на две части (одна чуть больше). Большую раскатай в круг, выложи начинку, накрой второй лепешкой и плотно защипи края. Выпекай в разогретой до 200 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Сразу после смажь топленым маслом.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Мария Левицкая
М. Левицкая
