24 марта 2026 в 09:46

Пирог похож на пиццу, но с творогом и курицей — вкусный и пышный на дрожжевом тесте.

Фото: D-NEWS.ru
Получается мягкий, ароматный и очень сытный пирог: нежная начинка и воздушная основа делают его настоящим фаворитом на семейном столе. Это отличный вариант, когда хочется чего-то домашнего и необычного — вроде пиццы, но с более нежной и «уютной» текстурой.

Ингредиенты

Тесто: молоко — 250 мл, сахар — 2 ст. л., сухие дрожжи — 11 г, сливочное масло — 125 г (растопленное), мука — 350–400 г, соль — 0,5 ч. л.

Начинка: творог — 250 г, зелень (лук, укроп) — около 100 г, куриное филе (вареное) — 200–250 г, сыр — 100 г, соль, перец — по вкусу, манка — 1 ст. л.

Приготовление

Сначала приготовьте опару — смешайте немного теплого молока или воды, сахар, муку и дрожжи, оставьте на 10 минут до «шапочки». Затем соедините с остальным молоком, маслом, солью и мукой, замесите мягкое тесто и оставьте в тепле до увеличения в объеме.

Готовое тесто обомните и дайте еще раз подойти. Раскатайте в круг и выложите на противень. Посыпьте поверхность манкой — это сохранит тесто воздушным.

Для начинки смешайте творог с зеленью, солью и перцем. Выложите на тесто, сверху распределите кусочки курицы и посыпьте тертым сыром. Выпекайте при 200 °C около 20–25 минут до румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом легкого оливье для весны. Заправка из йогурта и желтка и копченая грудка — вкус обалденный.

Проверено редакцией
пироги
пицца
простой рецепт
курица
творог
Ольга Шмырева
