Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 22:22

Пирог из лаваша с колбасой и сыром на завтрак за 10 минут: вся семья будет сытая и довольная

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Готовим пирог из лаваша с колбасой и сыром на завтрак за 10 минут. Это блюдо станет спасением в утренней спешке, когда нужно вкусно и сытно накормить детей и взрослых — вся семья будет сытая и довольная.

Для приготовления понадобится: 2-3 листа тонкого лаваша, 3 яйца, 50 мл молока, 150 г ветчины или вареной колбасы, 1-2 средних помидора, 200 г твердого сыра, соль, черный перец. В миске взбейте яйца с молоком, солью и перцем. Ветчину нарежьте тонкой соломкой, помидоры — кружочками, сыр натрите на терке. Разогрейте сковороду, смажьте маслом. Вылейте примерно половину яичной смеси и накройте ее одним листом лаваша. На лаваш выложите ветчину и часть сыра. Накройте вторым листом лаваша. На него выложите помидоры и еще часть сыра. Накройте третьим листом лаваша. Аккуратно залейте оставшуюся яичную смесь сверху. Посыпьте оставшимся сыром. Накройте сковороду крышкой, убавьте огонь до минимума и готовьте 7-10 минут, пока яйца полностью не схватятся, а сыр не расплавится.

Ранее стало известно, как приготовить пирог «Ачма» с творогом: вам не понадобится мука и тесто.

Проверено редакцией
Читайте также
Слоеное тесто, сладкая творожная начинка и аппетитная крошка. За 30 минут — хрустящие творожные розочки с сахарной пудрой
Общество
Слоеное тесто, сладкая творожная начинка и аппетитная крошка. За 30 минут — хрустящие творожные розочки с сахарной пудрой
Грибы с луком, немного сметаны — делю на порции из теста фило. Хрустящие самосики с ароматной начинкой
Общество
Грибы с луком, немного сметаны — делю на порции из теста фило. Хрустящие самосики с ароматной начинкой
Мини-оладьи из бананов: порадуйте семью необычайно вкусным завтраком или перекусом
Общество
Мини-оладьи из бананов: порадуйте семью необычайно вкусным завтраком или перекусом
Не курники, а чувашские хуплу: сочные пироги, которые готовят веками
Общество
Не курники, а чувашские хуплу: сочные пироги, которые готовят веками
Яблоки, творог и 5 минут на сборку. Гениальный пирог на скорую руку, который удивит нежностью и сочностью
Общество
Яблоки, творог и 5 минут на сборку. Гениальный пирог на скорую руку, который удивит нежностью и сочностью
рецепты
завтраки
пироги
лаваш
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подозреваемый в похищении мальчика в Петербурге признался в его убийстве
«Предлагаю любовь и дружбу»: выяснилось, что у Эпштейна есть тайный ребенок
В Госдуме разъяснили, как будет проходить проверка телефона в метро
«Ленфильм» перешел в собственность Петербурга
«Ну пусть уходят»: Бузова раскритиковала капризных актеров
Переговорная позиция Москвы изменилась после атаки на резиденцию Путина
Бузова рассказала, как взяла первый автограф у Билана в клубе
«Она нам еще и драму выдаст»: Бледанс об актерском таланте Бузовой
Москва поддержала полное участие Еревана в работе ОДКБ
Названа причина отравления детей в Дагестане
В МИД призвали не впутывать Москву в ситуацию с Гренландией
Москва предупредила Берлин на случай ядерных амбиций
Политики из списка Эпштейна: кто оказался педофилом, кто все отрицает
Россия призвала США освободить Мадуро и его жену
Российские дипломаты сделали жесткое предупреждение Западу по Заполярью
«Говорить достаточно затруднительно»: в МИД оценили контакты с США
МИД: Россия регулярно ставит вопрос о задержанных в Баку россиянах
В МИД России раскритиковали политику НАТО в Арктике
Индия может отказаться от российской нефти
«Иностранная интервенция»: в России вновь предостерегли Запад
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.