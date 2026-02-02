Пирог из лаваша с колбасой и сыром на завтрак за 10 минут: вся семья будет сытая и довольная

Готовим пирог из лаваша с колбасой и сыром на завтрак за 10 минут. Это блюдо станет спасением в утренней спешке, когда нужно вкусно и сытно накормить детей и взрослых — вся семья будет сытая и довольная.

Для приготовления понадобится: 2-3 листа тонкого лаваша, 3 яйца, 50 мл молока, 150 г ветчины или вареной колбасы, 1-2 средних помидора, 200 г твердого сыра, соль, черный перец. В миске взбейте яйца с молоком, солью и перцем. Ветчину нарежьте тонкой соломкой, помидоры — кружочками, сыр натрите на терке. Разогрейте сковороду, смажьте маслом. Вылейте примерно половину яичной смеси и накройте ее одним листом лаваша. На лаваш выложите ветчину и часть сыра. Накройте вторым листом лаваша. На него выложите помидоры и еще часть сыра. Накройте третьим листом лаваша. Аккуратно залейте оставшуюся яичную смесь сверху. Посыпьте оставшимся сыром. Накройте сковороду крышкой, убавьте огонь до минимума и готовьте 7-10 минут, пока яйца полностью не схватятся, а сыр не расплавится.

