23 января 2026 в 09:31

Пирог «Ачма» с творогом: вам не понадобится мука и тесто — элементарный рецепт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Пирог «Ачма» с творогом выручит в любой момент. Он готовится по элементарному рецепту, вам не понадобиться даже мука и тесто — их заменяет тонкий лаваш.

Вкус пирога — это восхитительная гармония: нежная кремовая творожная основа, в которую вплетаются тягучие нити расплавленного сыра и мягкие сочные «подушечки» из лаваша.

Для приготовления понадобится: 500 г творога (5–9%), 200 мл молока, 3 яйца, 200 г твердого сыра, 2-3 больших листа тонкого лаваша, соль по вкусу, сливочное масло для смазывания формы. Лаваш нарежьте небольшими квадратами или соломкой. Творог, молоко и яйца взбейте блендером до однородной кремообразной массы. Примерно 150 г сыра натрите на крупной терке и добавьте в творожную смесь, посолите, перемешайте. Добавьте в массу нарезанный лаваш и аккуратно перемешайте ложкой, чтобы он равномерно распределился и начал пропитываться. Дайте смеси постоять 10 минут. Духовку разогрейте до 180 °C. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите в нее творожно-лавашную массу, разровняйте. Сверху посыпьте оставшимся тертым сыром (50 г). Выпекайте 30–40 минут до золотистой корочки и полного застывания массы. Дайте пирогу немного остыть в форме.

Ранее стало известно, как приготовить маковый пудинг-пирог.

Дарья Иванова
Д. Иванова
