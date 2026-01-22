Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 22:31

Каши из геркулеса больше не варю, готовлю овсяно-яблочный пирог: такой завтрак всем по душе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Каши из геркулеса больше не варю, готовлю овсяно-яблочный пирог! Такой завтрак всем по душе — и детям, и взрослым. Он идеально подходит для утреннего приема пищи, заряжая энергией надолго без ощущения тяжести.

Для приготовления понадобятся: 1,5 стакана овсяных хлопьев (150 г), 2 средних яблока, 2 яйца, 100 мл кефира или натурального йогурта, 3 ст. л. меда или сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, корица по вкусу. Яблоки помойте, очистите от сердцевины и нарежьте небольшими кубиками. В глубокой миске смешайте овсяные хлопья, яйца, кефир, мед, разрыхлитель, соль и корицу. Тщательно перемешайте до однородности. Добавьте яблочные кубики и снова перемешайте. Дайте тесту постоять 5–10 минут, чтобы хлопья немного набухли. Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму для запекания (примерно 20×20 см) смажьте маслом или застелите пергаментом. Выложите тесто в форму. Выпекайте пирог 30–35 минут до золотистой корочки и сухой зубочистки. Дайте немного остыть в форме, затем нарежьте на порции.

Ранее стало известно, как приготовить мягкое печенье с сахарно-коричной корочкой из пачки творога.

