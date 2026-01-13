Мягкое печенье из пачки творога: гора нежных облачков с хрустящей сахарно-коричной корочкой

Мягкое печенье из творога — это простой и быстрый десерт, который готовится из минимума ингредиентов. Из одной пачки творога получается гора нежных облачков с хрустящей сахарно-коричной корочкой.

Его вкус — это идеальное сочетание: мягкая, слегка влажная, творожная серединка и хрустящая, сладкая, ароматная корочка из сахара и корицы, которая создает праздничный контраст.

Вам понадобится: 1 стандартная пачка творога (200–250 г, лучше 5–9% жирности), 150 г муки, 100 г сливочного масла (размягченного), 1 яйцо, 100 г сахара, 1–2 ч. л. молотой корицы, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, ванилин.

Духовку разогрейте до 180 °C. В глубокой миске разотрите творог вилкой с яйцом и размягченным маслом до максимальной однородности. Добавьте 50 г сахара, соль, ванилин. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите мягкое, немного липкое тесто. На столе, припыленном мукой, раскатайте тесто в пласт толщиной около 1,5 см. Вырежьте круглые печенья. Для обсыпки смешайте на тарелке оставшийся сахар с корицей. Каждую заготовку обмакните с обеих сторон в сахарно-коричную смесь. Выпекайте 20–25 минут до легкой золотистости. Готовое печенье остудите на противне. Оно будет очень мягким и ароматным.

Ранее стало известно, как приготовить медовые пирожные с кремом на сгущенке.