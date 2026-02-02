Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 11:30

Грибы с луком, немного сметаны — делю на порции из теста фило. Хрустящие самосики с ароматной начинкой

Грибы с луком, немного сметаны — делю на порции из теста фило. Хрустящие самосики с ароматной начинкой. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для изысканной закуски или легкого ужина.

Получается обалденная вкуснятина: невесомые хрустящие слои теста и сочная ароматная начинка из тушеных грибов с луком в нежном сметанном соусе, которая скрепляет все воедино.

Для приготовления вам понадобится: 250 г шампиньонов, 1 луковица, 2 ст. л. сметаны, соль, перец, растительное масло, упаковка теста фило (8–10 листов), 50 г растопленного сливочного масла. Грибы и лук мелко нарежьте, обжарьте до готовности и выпаривания жидкости. Добавьте сметану, посолите, поперчите, потушите 2 минуты и остудите. Лист фило смажьте растопленным маслом, сверху накройте вторым. Разрежьте пласт на полосы. На край каждой полосы выложите чайную ложку начинки. Заверните тесто треугольником. Повторите. Выложите треугольники на противень, смажьте маслом. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 10–12 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

рецепты
грибы
выпечка
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
