01 февраля 2026 в 20:28

Прекрасный салат на вечер с грибами: все нарезать крупным кубиком и перемешать — получается вкуснота

Фото: D-NEWS.ru
Откройте для себя рецепт прекрасного салата на вечер с грибами. В его приготовлении нет ничего сложного: нужно лишь все нарезать крупным кубиком и перемешать — получается вкуснота!

Вам понадобится: 4 вареных яйца, 2 свежих огурца, 250 г свежих шампиньонов, 2–3 ст. л. майонеза, соль, молотый черный перец по вкусу. Шампиньоны нарежьте крупными ломтиками или четвертинками. На разогретой сковороде с маслом обжарьте грибы на среднем или сильном огне до золотистого цвета и выпаривания жидкости. Посолите их в процессе жарки. Дайте грибам полностью остыть. Вареные яйца и огурцы нарежьте крупными кубиками. В салатнице соедините остывшие грибы, яйца и огурцы. Добавьте майонез, соль и черный перец по вкусу, перемешайте. Перед подачей дайте салату немного настояться (10–15 минут), чтобы вкусы соединились. Украсьте свежей зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить легкую версию салата с курицей и ананасами.

