02 февраля 2026 в 11:28

Мини-оладьи из бананов: порадуйте семью необычайно вкусным завтраком или перекусом

Фото: D-NEWS.ru
Порадуйте семью необычайно вкусным завтраком или перекусом, приготовьте мини-оладьи из бананов. Банановые колечки при обжарке карамелизуются, становясь внутри мягкими, как крем, а снаружи покрываются золотистой корочкой.

Для приготовления вам понадобится: 2 спелых банана. Для теста: 1 стакан кефира, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 1 стакан муки, 1/2 ч. л. соды, ванильный сахар или корица по вкусу. Бананы очистите и нарежьте на колечки толщиной около 1 см. В глубокой миске смешайте кефир, яйцо, сахар, соль и ваниль. Взбейте вилкой или венчиком до однородности. Постепенно всыпайте муку и соду, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться по консистенции как густая сметана. Переложите в него бананы и аккуратно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Выложите на нее по отдельности кусочки бананов в тесте. Обжаривайте с двух сторон по 2–3 минуты до красивого золотисто-коричневого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить целый противень трубочек из пачки теста, творога и горстки сахара.

