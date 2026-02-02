Натрите картошку, добавьте тмин — и в духовку. Ароматные лепешки «С пылу с жару» — полезно и не нужно стоять у плиты

Натрите картошку, добавьте тмин — и в духовку. Ароматные лепешки «С пылу с жару» — полезно и не нужно стоять у плиты

Натрите картошку, добавьте тмин — и в духовку. Ароматные лепешки «С пылу с жару» — полезно и не нужно стоять у плиты. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для полезного завтрака или гарнира без лишнего масла.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая золотистая корочка с характерным душистым ароматом тмина и нежная сочная серединка из картофеля, которая скрепляет все воедино.

Для приготовления вам понадобится: 4-5 картофелин, 1 яйцо, 2 ст. л. муки или манки, 1 ч. л. тмина, соль, растительное масло для смазывания. Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Тщательно отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйцо, муку, тмин и соль, перемешайте до однородности. Противень застелите пергаментом и смажьте маслом. Столовой ложкой выложите картофельную массу, сформируйте лепешки. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут до румяной корочки. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.