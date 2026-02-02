Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 11:00

Натрите картошку, добавьте тмин — и в духовку. Ароматные лепешки «С пылу с жару» — полезно и не нужно стоять у плиты

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Натрите картошку, добавьте тмин — и в духовку. Ароматные лепешки «С пылу с жару» — полезно и не нужно стоять у плиты. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для полезного завтрака или гарнира без лишнего масла.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая золотистая корочка с характерным душистым ароматом тмина и нежная сочная серединка из картофеля, которая скрепляет все воедино.

Для приготовления вам понадобится: 4-5 картофелин, 1 яйцо, 2 ст. л. муки или манки, 1 ч. л. тмина, соль, растительное масло для смазывания. Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Тщательно отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйцо, муку, тмин и соль, перемешайте до однородности. Противень застелите пергаментом и смажьте маслом. Столовой ложкой выложите картофельную массу, сформируйте лепешки. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут до румяной корочки. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
В фарш — 1 картошка, в сковородку — соус: невероятные котлеты — томятся в заливке и тают во рту
Общество
В фарш — 1 картошка, в сковородку — соус: невероятные котлеты — томятся в заливке и тают во рту
Забудьте о жареной картошке! Лепим зразы из пюре с яичной начинкой. Сытно, бюджетно, все обожают. Простой ужин за 30 минут
Общество
Забудьте о жареной картошке! Лепим зразы из пюре с яичной начинкой. Сытно, бюджетно, все обожают. Простой ужин за 30 минут
Манка без комочков и слез: простой кухонный трюк, благодаря которому каша получается нежной, как десерт из кафе
Общество
Манка без комочков и слез: простой кухонный трюк, благодаря которому каша получается нежной, как десерт из кафе
Кефир, сода и ветчина кусочками — выливаю на горячую сковороду. Запеканка-лепешка «все в одном» под крышкой за 12 минут
Общество
Кефир, сода и ветчина кусочками — выливаю на горячую сковороду. Запеканка-лепешка «все в одном» под крышкой за 12 минут
Капуста с яйцами теперь любимый завтрак: наедаюсь этими лепешками досыта до обеда
Общество
Капуста с яйцами теперь любимый завтрак: наедаюсь этими лепешками досыта до обеда
картофель
рецепты
лепешки
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Королевская семья Британии: новости, принц Гарри остался без денег?
Установлены личности погибших при крушении учебного самолета в Орске
Москвичам пообещали потепление в конце зимы
На охранника пролился золотой дождь после сна о курах
Российский подросток попал на штраф за поиск запрещенной информации
Семилетняя девочка упала с качелей и умерла
ВС России отклонил жалобу на передачу Домодедово государству
Похотливый 70-летний монах потрогал прихожанку за грудь во время церемонии
Анна Пересильд рассказала о нападках хейтеров
Названо число погибших при крушении самолета с курсантами в Орске
Стало известно о новой льготе для жен бойцов СВО
ФСБ ужесточила правила для банков по включению в белый список
Медведчук назвал главное заблуждение Зеленского
Россиянина с подозрением на оспу обезьян госпитализировали в Подмосковье
Онколог ответил, может ли COVID-19 вызывать рак груди
Стоянов признался в любви к одному городу
Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля
Пленный украинец рассказал о приказе ВСУ не брать в плен российских бойцов
Историк объяснил, почему Трамп хочет заполучить Гренландию
Учебный самолет с курсантами на борту разбился в Орске
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.