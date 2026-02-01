Натру картошку, добавлю яйцо и горсть сыра — жарю на сковороде. Хрустящие лепешки «5 минут» — и сытный завтрак готов

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого и питательного начала дня.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая золотистая корочка снаружи и нежная, сочная серединка с растягивающимся сыром, которая скрепляет все воедино.

Для приготовления вам понадобится: 3–4 средние картофелины, 1 яйцо, 80–100 г твердого сыра, 1–2 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло для жарки. Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Хорошо отожмите лишний сок через марлю или руками. Добавьте яйцо, натертый на мелкой терке сыр, муку, соль и перец. Быстро перемешайте до однородности. Разогрейте на сковороде достаточное количество масла. Выкладывайте массу столовой ложкой, формируя лепешки, и сразу прижимайте лопаткой. Жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной.

