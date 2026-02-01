Зимняя Олимпиада — 2026
Яблочные кусочки с корицей и творог раскладываю на слоеном тесте. Через 20 минут в духовке — сладкие подушечки к утреннему кофе

Фото: D-NEWS.ru
Яблочные кусочки с корицей и творог раскладываю на слоеном тесте. Через 20 минут в духовке — сладкие подушечки к утреннему кофе. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого и ароматного завтрака.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие золотистые слоеные конвертики с сочной начинкой из нежного творога и мягких яблок с теплым ароматом корицы, которые скрепляют все воедино.

Для приготовления вам понадобится: 250 г готового слоеного теста, 150 г творога, 1 яблоко, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы, 1 яичный желток для смазки. Яблоко очистите от кожуры и семян, нарежьте мелкими кубиками. Смешайте творог, яблоки, сахар и корицу. Размороженное тесто раскатайте и разрежьте на квадраты. На каждый квадрат выложите начинку, сложите тесто треугольником, плотно защипните края. Выложите конвертики на противень, смажьте желтком для румяности. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

