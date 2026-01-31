Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 14:27

Лучшая начинка для блинов к Масленице. Держит форму, не растекается, тает во рту. Готовится за 5 минут!

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Даже для самых тонких, почти прозрачных блинчиков эта творожная масса станет идеальной парой. Она не рвет нежное тесто и не делает его сырым, а создает с ним гармоничный и очень сытный дуэт.

Для начинки беру 400 граммов сухого рассыпчатого творога (5-9% жирности) и обязательно перетираю его через сито или разминаю вилкой, чтобы не было ни единого комочка. В творожную массу добавляю 2-3 столовые ложки сахара (по вкусу), щепотку ванилина и один желток куриного яйца. Желток здесь — наш главный союзник, он связывает творог, придает начинке нежность и красивый желтоватый оттенок, но не делает ее жидкой. Все тщательно перемешиваю до однородности. Если творог попался совсем сухой, можно добавить буквально одну столовую ложку густой сметаны. Затем добавляю горсть промытого и обсушенного изюма (по желанию) и снова перемешиваю. Готовая масса должна быть влажной, пластичной и легко формироваться в колобок, который не разваливается и не оставляет мокрых следов. Этой начинкой заполняю готовые, слегка остывшие блины, заворачивая их конвертом, трубочкой или мешочком. При желании блины с творогом можно слегка обжарить на сливочном масле до хрустящей корочки или подавать сразу.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считанные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
Дрожжевое тесто без промахов: секреты пышной выпечки, которые стоит знать каждой хозяйке!
Общество
Дрожжевое тесто без промахов: секреты пышной выпечки, которые стоит знать каждой хозяйке!
Королевская ватрушка: царский десерт на вашей кухне — просто и потрясающе вкусно!
Общество
Королевская ватрушка: царский десерт на вашей кухне — просто и потрясающе вкусно!
Забудьте про разочарования! Готовлю заварные блины — они всегда получаются. Кружевные, прочные, идеальны для начинки
Общество
Забудьте про разочарования! Готовлю заварные блины — они всегда получаются. Кружевные, прочные, идеальны для начинки
Творог, кусочки белого шоколада и ваниль — раскладываю по формочкам. Десертные маффины: бархатные внутри, с хрустящим верхом
Общество
Творог, кусочки белого шоколада и ваниль — раскладываю по формочкам. Десертные маффины: бархатные внутри, с хрустящим верхом
еда
рецепты
блины
творог
Масленица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Измены, разрушение носа, глубокая депрессия: как живет Алиса Аршавина
В Таиланде таинственно исчез уже второй петербуржец за месяц
Аналитик спрогнозировал риски обвала рубля
На Западе раскрыли, чем могут обернуться Украине гарантии безопасности
Раскрыты детали последних часов жизни звезды «Один дома» перед смертью
Стоимость билетов на юбилейный концерт Лепса достигла почти миллиона рублей
Бойцы 47-й украинской бригады дезертируют из-за дружбы комбрига с Зеленским
Американист оценил ответ Маска на просьбу Федорова
Российский турист лишился рук и ног во время отпуска в Таиланде
В США призвали возобновить сотрудничество с Россией по ДСНВ
Отдых под открытым небом: яркие кадры из бассейна «Чайка» в центре Москвы
В Венгрии злоумышленники угрожали взрывом школ на украинском языке
Жителя Реутова четыре года не могут выселить из квартиры после ее продажи
Известная певица оставила в прошлом Украину и гражданство
Дело о вождении россиянина под «солями» дошло до Верховного суда
В Иране оценили возможность переговоров с США
Глава МЧС попал под удар в рамках чистки в высшем руководстве Китая
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 31 января, фото, видео
Сильнейшие снегопады в Японии унесли жизни почти 30 человек
«Загонят в долги»: Орбан высказался о помощи Киеву
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.