Режу яблоки, взбиваю творог с ванилью — выкладываю слоями. Пирог «Облако»: воздушный, сочный и тает во рту

Режу яблоки, взбиваю творог с ванилью — выкладываю слоями. Пирог «Облако»: воздушный, сочный и тает во рту

Режу яблоки, взбиваю творог с ванилью — выкладываю слоями. Пирог «Облако»: воздушный, сочный и тает во рту. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для нежного десерта или чаепития в кругу семьи.

Получается обалденная вкуснятина: слой сочных, слегка карамелизованных яблок, покрытый нежнейшей, воздушной творожной прослойкой с ванильным ароматом и хрустящей сахарной корочкой сверху.

Для приготовления вам понадобится: 3-4 яблока, 500 г творога, 3 яйца, 5 ст. л. сахара, 3 ст. л. манки, 1 ч. л. ванильного сахара, щепотка соли. Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте тонкими ломтиками. Выложите их в смазанную маслом форму. Для творожного слоя смешайте блендером творог, яйца, сахар, манку, ванильный сахар и соль до однородной кремообразной массы. Равномерно распределите творожную массу поверх яблок. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 40–45 минут до золотистого цвета. Дайте полностью остыть в форме.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.