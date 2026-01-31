Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 13:38

Забудьте о булочках! Готовлю пирог со вкусом Биг Мака. Лепешки, мясо, сыр и тот самый соус. Идеально для вечеринки

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо создано для больших компаний и неформальных посиделок. Его не нужно собирать руками как бургер, оно легко режется на аккуратные порционные куски, и в каждом куске гарантированно есть все слои вкуса — от мяса до свежего салата.

Лук (1 шт.) мелко нарезаю. В сковороде разогреваю немного масла, обжариваю лук до прозрачности. Добавляю 800 г говяжьего фарша, разбивая комки. Жарю до готовности, в конце приправляю солью, черным перцем и паприкой.

Для соуса смешиваю в миске 3 ст. л. кетчупа, 1,5 ст. л. майонеза, 1 ч. л. горчицы. Мелко нарезаю 2 маринованных огурца и добавляю их вместе с 1-2 ст. л. огуречного рассола. Перемешиваю.

Плавленый сыр (2 упаковки, типа «Дружба») нарезаю тонкими пластинками. Помидор нарезаю тонкими кружками. Салат айсберг шинкую.

Сборка в форме для запекания (примерно 22–24 см в диаметре):

1 слой: лепешка тортилья

2 слой: половина обжаренного фарша

3 слой: половина соуса

4 слой: часть плавленого сыра

5 слой: лепешка тортилья

6 слой: оставшийся фарш и соус

7 слой: кружочки помидора и нарезанный салат

8 слой: оставшийся плавленый сыр

Верхний, 9 слой: лепешка тортилья

Накрываю форму фольгой. Отправляю в разогретую до 210 °C духовку на 25 минут. Затем снимаю фольгу и запекаю еще 5–7 минут, чтобы верхняя тортилья слегка подрумянилась и стала хрустящей.

Даю пирогу немного остыть в форме (5–7 минут), затем аккуратно нарезаю на порции как пиццу. Подаю горячим.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Дрожжевое тесто без промахов: секреты пышной выпечки, которые стоит знать каждой хозяйке!
Общество
Дрожжевое тесто без промахов: секреты пышной выпечки, которые стоит знать каждой хозяйке!
Королевская ватрушка: царский десерт на вашей кухне — просто и потрясающе вкусно!
Общество
Королевская ватрушка: царский десерт на вашей кухне — просто и потрясающе вкусно!
Ужин без заморочек в лодочках из пергамента: запечённый картофель с карбонадом
Общество
Ужин без заморочек в лодочках из пергамента: запечённый картофель с карбонадом
Готовлю намазку, которая удивит гостей: сливочный сыр, оливки, каперсы. Греческий акцент в каждом кусочке. Объедение
Общество
Готовлю намазку, которая удивит гостей: сливочный сыр, оливки, каперсы. Греческий акцент в каждом кусочке. Объедение
Творог, тонкие ломтики яблок и щепотка кардамона — заливаю яичной заливкой. Восточный пирог «Шахерезада» в духовке за 45 минут
Общество
Творог, тонкие ломтики яблок и щепотка кардамона — заливаю яичной заливкой. Восточный пирог «Шахерезада» в духовке за 45 минут
еда
рецепты
мясо
сыры
пироги
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Измены, разрушение носа, глубокая депрессия: как живет Алиса Аршавина
В Таиланде таинственно исчез уже второй петербуржец за месяц
Аналитик спрогнозировал риски обвала рубля
На Западе раскрыли, чем могут обернуться Украине гарантии безопасности
Раскрыты детали последних часов жизни звезды «Один дома» перед смертью
Стоимость билетов на юбилейный концерт Лепса достигла почти миллиона рублей
Бойцы 47-й украинской бригады дезертируют из-за дружбы комбрига с Зеленским
Американист оценил ответ Маска на просьбу Федорова
Российский турист лишился рук и ног во время отпуска в Таиланде
В США призвали возобновить сотрудничество с Россией по ДСНВ
Отдых под открытым небом: яркие кадры из бассейна «Чайка» в центре Москвы
В Венгрии злоумышленники угрожали взрывом школ на украинском языке
Жителя Реутова четыре года не могут выселить из квартиры после ее продажи
Известная певица оставила в прошлом Украину и гражданство
Дело о вождении россиянина под «солями» дошло до Верховного суда
В Иране оценили возможность переговоров с США
Глава МЧС попал под удар в рамках чистки в высшем руководстве Китая
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 31 января, фото, видео
Сильнейшие снегопады в Японии унесли жизни почти 30 человек
«Загонят в долги»: Орбан высказался о помощи Киеву
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.