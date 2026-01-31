Забудьте о булочках! Готовлю пирог со вкусом Биг Мака. Лепешки, мясо, сыр и тот самый соус. Идеально для вечеринки

Это блюдо создано для больших компаний и неформальных посиделок. Его не нужно собирать руками как бургер, оно легко режется на аккуратные порционные куски, и в каждом куске гарантированно есть все слои вкуса — от мяса до свежего салата.

Лук (1 шт.) мелко нарезаю. В сковороде разогреваю немного масла, обжариваю лук до прозрачности. Добавляю 800 г говяжьего фарша, разбивая комки. Жарю до готовности, в конце приправляю солью, черным перцем и паприкой.

Для соуса смешиваю в миске 3 ст. л. кетчупа, 1,5 ст. л. майонеза, 1 ч. л. горчицы. Мелко нарезаю 2 маринованных огурца и добавляю их вместе с 1-2 ст. л. огуречного рассола. Перемешиваю.

Плавленый сыр (2 упаковки, типа «Дружба») нарезаю тонкими пластинками. Помидор нарезаю тонкими кружками. Салат айсберг шинкую.

Сборка в форме для запекания (примерно 22–24 см в диаметре):

1 слой: лепешка тортилья

2 слой: половина обжаренного фарша

3 слой: половина соуса

4 слой: часть плавленого сыра

5 слой: лепешка тортилья

6 слой: оставшийся фарш и соус

7 слой: кружочки помидора и нарезанный салат

8 слой: оставшийся плавленый сыр

Верхний, 9 слой: лепешка тортилья

Накрываю форму фольгой. Отправляю в разогретую до 210 °C духовку на 25 минут. Затем снимаю фольгу и запекаю еще 5–7 минут, чтобы верхняя тортилья слегка подрумянилась и стала хрустящей.

Даю пирогу немного остыть в форме (5–7 минут), затем аккуратно нарезаю на порции как пиццу. Подаю горячим.

