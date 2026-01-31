Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 11:00

Творог, тонкие ломтики яблок и щепотка кардамона — заливаю яичной заливкой. Восточный пирог «Шахерезада» в духовке за 45 минут

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Творог, тонкие ломтики яблок и щепотка кардамона — заливаю яичной заливкой. Восточный пирог «Шахерезада» в духовке за 45 минут. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для изысканного чаепития или необычного десерта.

Получается обалденная вкуснятина: сочные, тающие во рту яблоки, нежный творожный слой и ароматная нотка кардамона в сладкой яично-сметанной заливке, которая скрепляет все воедино.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога, 2-3 яблока, 3 яйца, 100 г сахара, 200 г сметаны, 2 ст.л. манки, щепотка кардамона, сливочное масло для формы. Яблоки очистите и нарежьте тонкими дольками. Выложите их в смазанную маслом форму. Творог разомните вилкой, равномерно распределите поверх яблок. Взбейте яйца с сахаром, добавьте сметану, манку и кардамон. Залейте творожно-яблочную основу этой смесью. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 40-45 минут до золотистого цвета. Дайте пирогу полностью остыть в форме.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Нежнейший крем для тортов: ПП-шедевр без сахара
Семья и жизнь
Нежнейший крем для тортов: ПП-шедевр без сахара
На основе рикотты и сгущенки: рецепт идеального крем-чиза для торта
Семья и жизнь
На основе рикотты и сгущенки: рецепт идеального крем-чиза для торта
Забудьте о сдобе! Пеку полезные булочки с яблоком и творогом. Без сахара, нежные и очень вкусные. Мой рецепт
Общество
Забудьте о сдобе! Пеку полезные булочки с яблоком и творогом. Без сахара, нежные и очень вкусные. Мой рецепт
Хрустит так, что за ушами трещит: мой рецепт капусты с яблоком
Семья и жизнь
Хрустит так, что за ушами трещит: мой рецепт капусты с яблоком
Вздуваются как шарики при жарке: творожные пончики с начинкой — мягкие внутри, румяные снаружи
Общество
Вздуваются как шарики при жарке: творожные пончики с начинкой — мягкие внутри, румяные снаружи
рецепты
яблоки
выпечка
пироги
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Защита рекордсмена-взяточника обжалует изъятие его активов
Российская армия освободила два села в зоне СВО
Часть состояния экс-главы ГАИ перейдет государству
Обвиняемый в убийстве главы UnitedHealthcare избежал смертной казни
МИД России предложил Украине лучшую гарантию безопасности
Илон Маск сделал неожиданное заявление о мировой экономике
Россиянам выдвинули новые обвинения за тайную операцию СБУ
На съемочную группу российского канала напали в Чили
Поиск провалившихся под лед детей в Брянске осложнился из-за непогоды
Звезд турецкого шоу-бизнеса задержали по делу о наркотиках
Москвич задушил знакомую и бросил ее тело в квартире
В Госдуме раскрыли сценарий будущих отношений между Россией и Европой
Россиянин вышел из тюрьмы и потребовал 111 трлн рублей
Волчанск, Закотное, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 31 января
Уничтожение российским дроном истребителя F-16 попало на видео
«Глубокое взаимное доверие»: в Японии оценили просьбу Трампа к Путину
Трамп приказал разработать план атаки на Иран
Почему не работает WhatsApp 31 января: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Магнитные бури сегодня, 31 января: что завтра, боли, пониженное давление
В США раскусили Трампа с «миротворческой» авантюрой в секторе Газа
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.