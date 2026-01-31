Творог, тонкие ломтики яблок и щепотка кардамона — заливаю яичной заливкой. Восточный пирог «Шахерезада» в духовке за 45 минут

Творог, тонкие ломтики яблок и щепотка кардамона — заливаю яичной заливкой. Восточный пирог «Шахерезада» в духовке за 45 минут. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для изысканного чаепития или необычного десерта.

Получается обалденная вкуснятина: сочные, тающие во рту яблоки, нежный творожный слой и ароматная нотка кардамона в сладкой яично-сметанной заливке, которая скрепляет все воедино.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога, 2-3 яблока, 3 яйца, 100 г сахара, 200 г сметаны, 2 ст.л. манки, щепотка кардамона, сливочное масло для формы. Яблоки очистите и нарежьте тонкими дольками. Выложите их в смазанную маслом форму. Творог разомните вилкой, равномерно распределите поверх яблок. Взбейте яйца с сахаром, добавьте сметану, манку и кардамон. Залейте творожно-яблочную основу этой смесью. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 40-45 минут до золотистого цвета. Дайте пирогу полностью остыть в форме.

