Забудьте про сдобу! Пеку полезные булочки с яблоком и творогом. Без сахара, нежные и очень вкусные. Мой рецепт

Наконец-то десерт, который не противоречит принципам правильного питания. Без рафинированного сахара, на нежирном твороге, но при этом — мягкие, воздушные и невероятно душистые. Доказательство, что полезное может быть очень вкусным.

Яблоки (2 шт.) очищаю от кожуры и сердцевины, нарезаю мелкими кубиками. Творог (200 г, 5%) растираю с 1 яйцом, 2 ст. л. натурального йогурта и подсластителем по вкусу (1-2 ст. л. эритрита или чайная ложка жидкой стевии) до гладкой массы.

В творожную смесь добавляю 150 г овсяной или цельнозерновой муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 1/2 ч. л. корицы и щепотку ванилина. Замешиваю мягкое, немного липковатое тесто.

В готовое тесто аккуратно вмешиваю нарезанные кубики яблок. Руками, смоченными в воде, формирую из теста 8 одинаковых шариков. Выкладываю их на противень, застеленный пергаментной бумагой, и слегка прижимаю сверху, чтобы получились невысокие булочки.

Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 22-25 минут. Булочки должны хорошо подрумяниться, стать золотисто-коричневыми, но оставаться мягкими на ощупь. Даю им немного остыть на противне — они станут плотнее. Подаю теплыми или остывшими.

