Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 16:36

Забудьте про сдобу! Пеку полезные булочки с яблоком и творогом. Без сахара, нежные и очень вкусные. Мой рецепт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Наконец-то десерт, который не противоречит принципам правильного питания. Без рафинированного сахара, на нежирном твороге, но при этом — мягкие, воздушные и невероятно душистые. Доказательство, что полезное может быть очень вкусным.

Яблоки (2 шт.) очищаю от кожуры и сердцевины, нарезаю мелкими кубиками. Творог (200 г, 5%) растираю с 1 яйцом, 2 ст. л. натурального йогурта и подсластителем по вкусу (1-2 ст. л. эритрита или чайная ложка жидкой стевии) до гладкой массы.

В творожную смесь добавляю 150 г овсяной или цельнозерновой муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 1/2 ч. л. корицы и щепотку ванилина. Замешиваю мягкое, немного липковатое тесто.

В готовое тесто аккуратно вмешиваю нарезанные кубики яблок. Руками, смоченными в воде, формирую из теста 8 одинаковых шариков. Выкладываю их на противень, застеленный пергаментной бумагой, и слегка прижимаю сверху, чтобы получились невысокие булочки.

Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 22-25 минут. Булочки должны хорошо подрумяниться, стать золотисто-коричневыми, но оставаться мягкими на ощупь. Даю им немного остыть на противне — они станут плотнее. Подаю теплыми или остывшими.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Золотистая корочка без яиц: 10 альтернативных способов смазать выпечку — пробуйте сейчас
Общество
Золотистая корочка без яиц: 10 альтернативных способов смазать выпечку — пробуйте сейчас
Капуста, которая тает во рту и хрустит: готовлю только по этому рецепту
Семья и жизнь
Капуста, которая тает во рту и хрустит: готовлю только по этому рецепту
Крем-чиз мечты: один ингредиент творит магию!
Семья и жизнь
Крем-чиз мечты: один ингредиент творит магию!
Грибной паштет — сюрприз для гостей и радость для хозяйки: вкусно, быстро и без мяса
Общество
Грибной паштет — сюрприз для гостей и радость для хозяйки: вкусно, быстро и без мяса
От пюре до золотистого колечка — 30 минут. Картофельные пончики с сыром и укропом: воздушные внутри, с хрустящей корочкой
Общество
От пюре до золотистого колечка — 30 минут. Картофельные пончики с сыром и укропом: воздушные внутри, с хрустящей корочкой
еда
рецепты
выпечка
яблоки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главный новогодний российский кинохит 2026-го обзавелся новеллизацией
«Иллюстрация идиотизма»: депутат о планах НАТО создать «банк войны»
В Госдуме сделали радикальное предложение о законе тишине для всей России
Американский фонд отказался отозвать иск к РФ по списанию царских долгов
В России поездки на Черное море включили в расчет инфляции
Российские войска освободили населенный пункт в Запорожье
Лихач снес санки с ребенком на пешеходном переходе
OpenAI объявила о надвигающейся зачистке искусственного интеллекта
Национальный музей присоединился к агрессивной дерусификации на Украине
В Google придумали, как генерировать 3D-миры
«Плюшкина» заночевала в подъезде из-за горы мусора в квартире
Жителям Камчатки рассказали, прекратится ли снег на следующей неделе
Польский город получил $28 тыс. на снос памятника Красной армии
Генерал объяснил противоречащие друг другу заявления Зеленского
В МИД назвали истинную причину запрета на поставки российского газа в ЕС
«Шли на СВО за идею»: позывной Красавчик о дружбе в окопах и поддержке тыла
Россиянин отомстил девушке за расставание рекламой интим-услуг
В администрации президента назвали нового фаворита в мировой экономике
Актер из «Папиных дочек» погряз в долгах
Стало известно, что уничтожает льды Арктики с 2000-х годов
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка
Общество

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.