Слоеное тесто, сладкая творожная начинка и аппетитная крошка. За 30 минут — хрустящие творожные розочки с сахарной пудрой

Фото: D-NEWS.ru
Беру готовое слоеное тесто, нежный творог и немного сахара — создаю изящную выпечку за полчаса. Это гениально просто и невероятно красиво, идеальный способ приготовить впечатляющий десерт к чаю без профессиональных навыков.

Получается обалденная вкуснятина: сотни хрустящих слоев маслянистого теста, сладкая творожная начинка с ванильным ароматом и тающая во рту сахарная пудра сверху.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста (500 г), 250 г творога, 3-4 ст. л. сахара, 1 яйцо (желток для смазки), ванильный сахар, 1-2 ст. л. муки, сахарная пудра для подачи. Тесто разморозьте и раскатайте в пласт. Творог разомните с сахаром, ванильным сахаром и яйцом до кремообразной консистенции. Разрежьте пласт теста на длинные полоски шириной 4–5 см. На каждую полоску вдоль одной половины выложите творожную начинку. Накройте начинку второй половиной полоски и слегка прижмите края. Нарежьте получившуюся широкую «ленту» с начинкой поперек на квадраты. На каждом квадрате сделайте 4 надреза с одной стороны, не дорезая до центра, — это будут лепестки. Аккуратно сформируйте розочку. Выложите розочки на противень, смажьте желтком. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Готовые розочки обильно посыпьте сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

