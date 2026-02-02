Зимняя Олимпиада — 2026
От вареной картошки до хрустящего соблазна — 25 минут. Картофельные пончики с сыром и укропом: нежные, как облако, с идеальной корочкой

Фото: D-NEWS.ru
Беру вареный картофель, сыр и немного муки — готовлю умопомрачительные пончики прямо на сковороде. Это гениально просто и невероятно вкусно — идеальный вариант, когда хочется чего-то сытного и уютного за считаные минуты.

Получается настоящая вкуснятина: нежные, воздушные внутри пончики с тянущимся сыром и свежим укропом, покрытые хрустящей золотистой корочкой.

Для приготовления вам понадобится: 500 г вареного картофеля (пюре), 100 г тертого сыра, 1 яйцо, 2-3 ст. л. муки, пучок укропа, соль, перец, масло для жарки. Картофельное пюре смешайте с сыром, яйцом, мелко нарезанным укропом, солью и перцем. Постепенно добавляйте муку, пока не сформируется мягкое, но податливое тесто. Сформируйте из теста небольшие колечки или шарики. Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Обжаривайте пончики по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной хрустящей корочки. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

