02 февраля 2026 в 18:01

Проходящим по делу об убийстве младенца врачам смягчили приговор

Суд смягчил наказания калининградским врачам по делу об убийстве новорожденного

Калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, проходящим по делу об убийстве новорожденного ребенка, заменили наказание, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил им приговор на два и три месяца. Таким образом, Белую приговорили к девяти годам и трем месяцам лишения свободы, а Сушкевич — к восьми годам и 10 месяцам.

В соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ признано обстоятельством, смягчающим наказание Татур (Белой) за совершенное преступление, наличие несовершеннолетнего ребенка, смягчено назначенное наказание до девяти лет трех месяцев; смягчено назначенное Сушкевич наказание до восьми лет 10 месяцев лишения свободы, — говорится в сообщении.

Ранее адвокат Лариса Гусева рассказала, что защита Белой и Сушкевич подала апелляционную жалобу на приговор суда по делу об убийстве новорожденного. До этого защита уже заявляла о намерении обжаловать судебное решение, утверждая о нарушениях в ходе процесса.

