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14 июля 2026 в 09:23

Пирог для ленивых, но гордых: натер, засыпал, запекаешь — реально больше ничего не нужно

Фото: D-NEWS.ru
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Никогда не любил возиться с тестом, пока не попробовал этот рецепт. Тертый пирог с вишней — это когда лень побеждает, а результат — шедевр.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 400 г, сахар-песок — 100 г, масло сливочное — 200 г, молоко — 50 мл, яйцо куриное — 1 шт., сахар ванильный — 10 г, разрыхлитель теста — 1 ч. л., соль — 0,4 ч. л., вишня — 500 г, крахмал картофельный — 20 г, сахар-песок по вкусу.

Как готовлю

Сначала включаю духовку на 180 °C, а форму застилаю пергаментом. Самое сложное — не дать маслу растаять: тру его прямо из морозилки в муку с сахаром и разрыхлителем, быстро, чтобы получилась жирная крошка. Добавляю яйцо с молоком, слегка собираю тесто — не мешу, иначе будет резина. Две трети теста утрамбовываю на дно формы, а оставшуюся треть отправляю в морозилку на 15 минут.

В это время просто смешиваю вишню с сахаром и крахмалом — крахмал тут главный, он не даст соку убежать. Выкладываю начинку на нижний корж, сверху натираю замерзшее тесто прямо на ягоды, не прижимаю. Ставлю в духовку ровно на 35–40 минут, пока верх не станет золотистым, и твой тертый пирог с вишней готов.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Здесь идеальный баланс: песочная крошка тает во рту, а вишня дает ту самую благородную кислинку, которая не дает заскучать. Меня удивило, как легко формировать верхний слой: просто натереть замороженное тесто на терке, и никаких мокрых рук.

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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