ПФР назвал свои ожидания по рождению детей в 2022 году

Согласно новому прогнозу по демографическому приросту в стране Пенсионного фонда России, в следующем году должно родится 1,37 миллиона детей. Об этом сказано в заключении Счётной палаты «О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов». Сообщает URA.RU.

За три года в России появятся 4,2 миллиона детей. Согласно документу, в 2022 году — 1 млн 372 тысячи человек, в 2023 году — 1 млн 385 тысяч человек, а в 2024 году — 1 млн 399 тысяч человек. В нынешнем году за первое полугодие не свет появилось чуть более 800 тысяч детей.

Ранее британское издание The Guardian заявило о рекордном сокращении численности населения в России в мирное время. Журналисты ссылаются на результаты анализа официальных данных правительства, проведённого независимым демографом Алексеем Ракшей.

С октября 2020 года по сентябрь 2021 года естественный прирост населения без влияния миграции сократился на 997 тыс. человек. Данный показатель в 11 раз превышает аналогичные данные за предыдущие годы до пандемии коронавируса. Эксперт при этом отметил, что рождаемость не упала, а сокращение населения вызвано ростом смертности, основной причиной которого стал COVID-19.