Наталью Штурм сбила машина в Москве MK.RU: певицу Наталью Штурм сбила машина в Москве

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Российская певица Наталья Штурм попала в аварию в Москве, сообщает MK.RU. По информации издания, артистку сбил автомобиль, когда она шла по дворовой территории.

MK.RU сообщает, что авария случилась вечером 11 декабря на Красноармейской улице, у певицы подозрение на сотрясение мозга, информации о госпитализации Штурм нет.

Ранее в Москве в аварию попал бывший топ-менеджер Росбанка Андрей Сокольский. Массовое ДТП произошло на юго-западе столицы. Банкир вместе с ребенком ехал в BMW X6, с которым столкнулись Mercedes-Benz и Kia. В результате ДТП пострадал только водитель Kia, получивший легкую травму ноги.

На минувшей неделе в Новой Москве попал в ДТП автомобиль певца и автора песен Сергея Трофимова, более известного как Трофим. Машина артиста Genesis столкнулась с Volkswagen на 1-й Ватутинской улице. В пресс-службе МВД России по Москве сообщали, что авария у них не регистрировалась. В момент ДТП музыканта в машине не было: в тот момент он находился на гастролях.

Рядом с Домом правительства ранее попал в аварию автомобиль МЧС России, в котором ехал замглавы ведомства Анатолий Супруновский. Машина выехала на встречку и задела другой автомобиль. Никто не пострадал.