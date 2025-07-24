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24 июля 2025 в 10:35

Петунии больше не сажаю, нашла вариант проще! Этот цветок цветет нон-стоп!

Фото: R. Koenig/Global Look Press

Арабис — тот редкий случай, когда при минимальном уходе получается максимальный эффект. Это растение создано для занятых людей, мечтающих о красивом саде. Его главная любовь — солнце. Посадите арабис на самом освещённом месте, и он отблагодарит вас пышным цветением. Почву предпочитает лёгкую, почти как перину — рыхлую, с хорошим дренажем. Поливать нужно умеренно: он скорее простит вам забывчивость, чем чрезмерную заботу.

После цветения обязательно возьмите в руки ножницы — аккуратная стрижка не только придаст форму, но и омолодит растение. А вот чего арабис действительно не выносит, так это тень и тяжёлую глинистую почву. В таких условиях он чахнет, вытягивается и отказывается цвести. Зимовку переносит хорошо, но в бесснежные морозы лучше подстраховаться лёгким укрытием.

Размножается арабис на удивление легко — можно делить куст, укоренять черенки или сеять семена. Единственные вредители, которые иногда докучают, — крестоцветные блошки. С ними легко справиться, посыпав листья золой. Главное — не переусердствуйте с уходом. Арабис любит свободу и немного небрежности, как истинный горный житель. Дайте ему солнечное место и не заливайте — и он превратит ваш сад в цветущий ковёр.

Ранее сообщалось про многолетник, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

цветы
многолетники
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
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