Песочное печенье больше не покупаю! Пеку французские мадлены. Эти ракушки с лимонной ноткой — вкус самого Парижа

Устали от привычного и часто суховатого песочного печенья? Позвольте себе на минуту перенестись в уютную парижскую пекарню, где воздух пропитан ароматом свежей выпечки, ванили и цитрусов. Символ этой атмосферы — нежные французские мадлены. Эти маленькие бисквитные ракушки с характерным холмиком, тающие во рту, несут в себе тонкую лимонную нотку и вкус настоящего Прованса. Их секрет — в особом способе приготовления и выпечке в уникальной форме, которая создает неповторимую текстуру: хрустящие края и невероятно мягкую, влажную серединку. Это не просто десерт, а кусочек французской души на вашей тарелке.

Вам понадобится: 2 крупных яйца, 100 г сахара, 100 г сливочного масла, 100 г муки, 1 ч.л. разрыхлителя, цедра одного лимона, щепотка соли и ванильный экстракт по желанию. Сначала растопите сливочное масло и дайте ему немного остыть. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до светлой, пышной массы, которая увеличится в объеме. Аккуратно введите в яичную смесь просеянную муку с разрыхлителем, добавляя её порциями и перемешивая лопаткой снизу вверх, чтобы сохранить воздушность. Затем тонкой струйкой влейте остывшее растопленное масло, продолжая бережно перемешивать тесто. В конце добавьте мелко натертую лимонную цедру и ваниль. Готовое тесто накройте и уберите в холодильник минимум на 1 час, а лучше на ночь — это обязательный этап для появления характерного «холмика». Форму для мадлен хорошо смажьте маслом и присыпьте мукой. Разогрейте духовку до 220°C. Разлейте тесто по ячейкам, заполнив их на 2/3. Выпекайте сначала 2-3 минуты при 220°C, затем убавьте температуру до 180°C и доведите до готовности еще около 7-9 минут. Готовые мадлены должны легко отходить от формы и быть золотистыми по краям. Подавайте их теплыми, посыпав сахарной пудрой.

