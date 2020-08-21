Песков заявил, что вопрос о транспортировке Навального в ФРГ решат врачи

https://static.news.ru/photo/dd5669ee-e399-11ea-b8c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Katzer/imageBROKER.com/Global Look Press

Вопрос о транспортировке в Германию впавшего в кому в омской больнице политика Алексея Навального могут решить только врачи. Других препятствий для этого нет. Об этом 21 августа сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что не видит необходимости в отдельном докладе о сложившейся вокруг оппозиционера ситуации главе государства Владимиру Путину. По словам Пескова, ему неизвестно, информирует ли кто-то Путина по поводу инцидента с Навальным. Кроме того, пресс-секретарь президента ответил на вопрос о возможной транспортировке оппозиционера в немецкую клинику.

Транспортировка в Германию является вопросом решения медицинских специалистов. Других препятствий для этого нет, — цитирует Пескова ТАСС.

Алексей Навальный находится в омской БСМП № 1 с 20 августа, он был госпитализирован после того, как ему стало плохо во время перелёта из Томска. Оппозиционер впал в кому, и его состояние оценивается как тяжёлое. По одной из версий, его отравили. Однако эти сведения отвергают представители правоохранительных органов.

Директор ФБК Иван Жданов, в свою очередь, рассказал следующее. По его словам, представители транспортной полиции сообщили им об обнаружении у Навального «смертельно опасного яда». Каким образом проводился анализ и кто его делал, он не уточнил.

Жена Навального Юлия сообщила, что в больнице присутствует сотрудники транспортной полиции. Они находятся в клинике, так как пациента готовили к транспортировке в немецкую клинику. Однако в итоге омские врачи отказались его передавать.

Как ранее писал NEWS.ru, резкое ухудшение состояния здоровья Навального может быть вызвано нарушением обмена веществ. Об этом заявил главный врач омской больницы Александр Мураховский.