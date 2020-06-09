Песков за Путина ответил по поводу идеи о снижении зарплаты топ-менеджерам

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Президент РФ Владимир Путин пока не отреагировал на идею ограничить вознаграждение топ-менеджерам госкомпаний. Однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что позиция главы государства и так всем известна: их зарплаты должны быть не выше и не ниже мировых.

Нет, на эту идею (установить потолок совокупного годового дохода топ-менеджеров госкомпаний — ред.) не реагировал, — цитирует РИА Новости ответ Пескова на вопрос журналистов о реакции президента на предложение правительства.

Он уточнил, что тема зарплат высшего руководства госкомпаний неоднократно поднималась в ходе различных мероприятий и президент всегда высказывал свою точку зрения. По его словам, в компаниях мирового уровня представители высшего менеджмента не могут получать зарплаты ниже, чем на международном рынке, потому что ценные кадры начнут перетекать в другие компании.

Другое дело, что зарплаты не должны превышать мировой уровень, и поэтому Путин как раз и говорит о нахождении такого тонкого баланса, — резюмировал Песков.

Как писал NEWS.ru, в российском правительстве обсуждается вопрос ограничения выплат топ-менеджерам государственных компаний. Данная инициатива предполагает свести сумму к 30 млн рублей в год — уровню трёх годовых вознаграждений нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина. Но исключения возможны, их установит лично президент Владимир Путин. Эксперты полагают, что такое новшество рискует оказаться разрушительным для компаний, которые работают по правилам рынка. Ожидается, что зарплату привяжут к определённым KPI: для коммерческих предприятий, где Россия не является единственным акционером, это будет «динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании», для некоммерческих утвердят отраслевые KPI (РФ контролирует или владеет крупными долями более чем в 40 фирмах).