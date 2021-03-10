Песков сравнил блокировку Telegram и ограничения работы Twitter

https://static.news.ru/photo/9dc36fdc-8189-11eb-b73b-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил решение Роскомнадзора замедлить работу Twitter с попыткой блокировки мессенджера Telegram. Отвечая на вопрос журналистов, возможно ли повторение той ситуации, он отметил, что ведомство получило определённый опыт.

Роскомнадзор получил необходимый опыт, который наверняка оценивает и учитывает. Конечно, очевидно, что должны быть приняты эффективные меры, — сказал представитель Кремля.

Песков заметил, что россияне должны иметь доступ ко всем мировым онлайн-ресурсам. Однако надзорная функция Роскомнадзора заключается в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле.

В среду, 10 марта, Роскомнадзор принял меры по замедлению скорости работы сервиса микроблогов Twitter на территории России. Как заявили в ведомстве, это будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Таким способом, как утверждается в публичном уведомлении, предпринята попытка защиты российских граждан от влияния противоправного контента.

На фоне резонансного решения Роскомнадзора о замедлении работы Twitter пользователи Сети заметили, что нарушилась работа ряда государственных сайтов. В частности, упал сайт Кремля, также перестал загружаться сайт Госдумы — примечательно, что он вскоре восстановился, однако в самой нижней палате отключился интернет, что парализовало работу депутатов. Также сообщалось о сбоях в работе сайтов Роскомнадзора, правительства РФ, МВД, СК РФ, Совета Федерации, Совета безопасности, Минцифры и Минэкономразвития.

Как писал NEWS.ru, Дмитрий Песков допустил, что такое могло произойти, отметив, однако, что он таких сбоев не наблюдает. «У нас всё открывается», — заявил он.