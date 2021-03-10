«У нас всё открывается»: Песков высказался о сбоях в работе госсайтов

https://static.news.ru/photo/4bf3326c-8186-11eb-8cf6-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о сбоях в работе сайтов органов власти и ведомств на фоне решения Роскомнадзора о замедлении сервиса микроблогов Twitter. Представитель Кремля допустил, что такое могло произойти, отметив, однако, что он таких сбоев не наблюдает.

Мы видели эти сообщения, но не смогли их подтвердить путём непосредственного апробирования. У нас всё открывается, — сказал Песков журналистам.

Он предположил, что сбои могли произойти, но информацией на этот счёт не обладает. По словам Пескова, ситуацию сможет разъяснить Минцифры.

Ранее сообщалось, что после замедления работы Twitter стали наблюдаться проблемы при загрузке сайтов Кремля и Госдумы. Также речь шла о сбоях в работе сайтов Роскомнадзора, правительства РФ, МВД, СК РФ, Совета Федерации, Совета безопасности, Минцифры и Минэкономразвития.

В среду, 10 марта, Роскомнадзор принял меры по замедлению скорости работы сервиса микроблогов Twitter на территории России. Как заявили в ведомстве, это будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Таким способом, как утверждается в публичном уведомлении, предпринята попытка защиты российских граждан от влияния противоправного контента.

Как писал NEWS.ru, связи между замедлением Twitter и сбоями в работе сайтов органов власти и ведомств нет. Об этом заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.