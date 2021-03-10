В РКН опровергли связь между замедлением Twitter и падением госсайтов

https://static.news.ru/photo/36826a9e-8184-11eb-9f21-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Связи между замедлением Twitter и сбоями в работе сайтов органов власти и ведомств нет. Об этом заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Нет, конечно, не связаны, — ответил он на вопрос издания «Подъём» об этих процессах.

На фоне резонансного сообщения Роскомнадзора о замедлении работы Twitter пользователи Сети заметили, что нарушилась работа ряда государственных сайтов. В частности, упал сайт Кремля, также перестал загружаться сайт Госдумы — примечательно, что он вскоре восстановился, однако в самой нижней палате отключился интернет, что парализовало работу депутатов.

Также сообщалось о сбоях в работе сайтов Роскомнадзора, правительства РФ, МВД, СК РФ, Совета Федерации, Совета безопасности, Минцифры и Минэкономразвития. Субботин пообещал разобраться в ситуации.

В среду, 10 марта, Роскомнадзор принял меры по замедлению скорости работы сервиса микроблогов Twitter на территории России. Как заявили в ведомстве, это будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Таким способом, как утверждается в публичном уведомлении, предпринята попытка защиты российских граждан от влияния противоправного контента.

Как утверждается, в период с 2017 года по настоящее время в Twitter не удаляется контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. По состоянию на 10 марта не удалёнными остались около 3,2 тысячи материалов с запрещённой информацией.

Как писал NEWS.ru, не только Twitter, но и все остальные социальные сети должны готовиться к блокировке в России, если не станут выполнять требования российского законодательства. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.