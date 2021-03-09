Роскомнадзор замедлил работу Twitter

https://static.news.ru/photo/667debfa-8171-11eb-a5dc-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Роскомнадзор принял меры по замедлению скорости работы сервиса микроблогов Twitter на территории России. Как заявили в ведомстве, это будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных.

Таким способом, как утверждается в публичном уведомлении, предпринята попытка защиты российских граждан от влияния противоправного контента.

Интернет-сервисом Twitter в период с 2017 года по настоящее время не удаляется контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств, — перечислили претензии в Роскомнадзоре.

Там уточнили, что ведомством в адрес администрации соцсети было направлено более 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций.

По состоянию на 10 марта не удаленными остались около 3,2 тысячи материалов с запрещённой информацией. Одним из наиболее ярких примеров в Роскомнадзоре назвали демонстративное игнорирование требований регулятора об удалении призывов к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта 2021 года. В этот день правоохранительными органами было предотвращено несколько попыток самоубийств среди подростков.

В итоге, в соответствии с российским законодательством, распространение информации интернет-сервисом Twitter внесено в перечень угроз.

Если администрация сети будет и впредь игнорировать требования закона, в Роскомнадзоре пригрозили полностью заблокировать работу микроблогов до тех пор, пока опасная информация не будет удалена.

Ранее NEWS.ru писал, что социальным сетям Twitter и Facebook грозят штрафы по 12 млн рублей. Порталы собираются наказать за отказ удалить информацию с призывами к подросткам выйти на несанкционированную акцию в Москве.