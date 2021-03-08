Facebook и Twitter грозят миллионные штрафы в РФ из-за незаконной акции

Социальным сетям Facebook и Twitter грозят штрафы по 12 млн рублей. Порталы собираются наказать за отказ удалить информацию с призывами к подросткам выйти на несанкционированную акцию в Москве. Соответствующая информация содержится в картотеке мирового судебного участка столицы № 422, куда поступили административные протоколы.
В суд поступили три протокола в отношении Facebook и три в отношении Twitter, составленных по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации), — передаёт ТАСС со ссылкой на базу данных инстанции.
По каждому из протоколов администрации сайтов грозят штрафы от 800 тысяч до 4 млн рублей. Кроме того, в суд передали ещё четыре протокола по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ в отношении Google. При этом рассмотрение данных документов, а также разбор материалов, составленных на Facebook и Twitter, назначено на 2 апреля 2021 года. Общая сумма взысканий может составить от 8 до 12 млн рублей.