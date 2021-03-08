Facebook и Twitter грозят миллионные штрафы в РФ из-за незаконной акции

В метро Москвы произошёл конфликт между двумя пассажирами. Мужчина, исполнявший песни в вагоне электропоезда, брызнул из перцового баллончика, а затем избил другого пассажира, которому не понравилось его пение.

Перепалка случилась вечером 20 февраля на станции «Охотный ряд» Сокольнической линии. Житель Подмосковья, недовольный замечанием другого мужчины по поводу громкой музыки, которая раздавалась из его переносной колонки и пения под...