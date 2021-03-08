Роскомнадзор потребовал от Telegram блокировки ботов, собирающих данные

https://static.news.ru/photo/5668d1c2-809e-11eb-acd3-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Роскомнадзор обратился к администрации Telegram с требованием заблокировать ботов, которые собирают и распространяют персональные данные россиян. В уведомлении говорится о ботах, позволяющих пользователю по запросу получать сведения практически о любом человеке.

Об этом сообщает «Коммерсант». Издание отмечает, что работу данных сервисов в ведомстве считают незаконной. С 1 марта в действие вступили поправки к закону «О персональных данных». Новые нормы должны защитить сведения, которыми пользователи могут делиться в Сети.

Также Роскомнадзор обратился в силовые органы для установления личностей людей, причастных к распространению персональных данных.

Ранее NEWS.ru сообщал, что протоколы об административном правонарушении в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджера Telegram, а также видеохостинга YouTube составлены Роскомнадзором. Так ведомство отреагировало на неудаление или несвоевременное удаление интернет-платформами информации, которая вовлекала подростков в противоправную деятельность.