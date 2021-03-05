Роскомнадзор составил протоколы в отношении популярных соцсетей

https://static.news.ru/photo/a3130354-7dd7-11eb-a3c3-96000091f725_660.jpg Фото: Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press

Протоколы об административном правонарушении в отношении социальных сетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджера Telegram, а также видеохостинга YouTube составлены Роскомнадзором.

Таким образом ведомство отреагировало на не удаление или несвоевременное удаление интернет-платформами информации, которая вовлекала подростков в противоправную деятельность. В данном случае имелось в виду участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

4 марта мировой судья Савёловского района принял решение оштрафовать ООО «Мэйл.ру» по двум делам об административных правонарушениях за несвоевременное удаление призывов в соцсети «Одноклассники». По каждому из рассмотренных дел назначено наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей. Общая сумма штрафа составила 4 млн рублей.

В ходе поочерёдного рассмотрения дел ожидается назначение административных штрафов в отношении владельцев всех упомянутых интернет-платформ.

Ранее сообщалось, что по представлению ведомства Twitter в России могут оштрафовать на сумму от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей. Причиной спора стало игнорирование руководством Twitter требований ведомства по удалению запрещённой информации.

При этом миллионный штраф окажется лишь каплей в море, если соцсеть и после решения суда не удалит необходимый контент. Повторное обращение Роскомнадзора в суд обойдётся Twitter в «одну десятую совокупного размера суммы годовой выручки».

Ранее Twitter обвинили в злостном нарушении российского законодательства. За четыре последних года руководство компании не удалило 2862 материала с запрещённым на территории страны контентом. 2336 публикаций связаны со способом совершения самоубийства или с призывами к суициду. Ещё 352 материала содержат порнографические изображения детей и подростков и 174 материала — про способы изготовления и использования наркотических средств, писал NEWS.ru.